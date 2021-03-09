League of Legends dünyasında son derece güçlü hem bir büyücü hem de bir destek şampiyonu olan Karma, tam bir takım karakteridir. Karma şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Bilgelik Ateşi Karma

Lonia'nın ruhani geleneklerini çok iyi bilen ve onlara canı gönülden bağlı olan Karma, sayısız defa hayata geri dönen, yaşamlarında tattığı anıları bir sonraki yaşamına da taşıyan kadim bir ruhun ete kemiğe bürünmüş halidir.

Karma halkı için ilim ve irfan dolu bir meşale görevi görmektedir. Sınırsız bilgileri ve şifa kabiliyeti sayesinde halkının her fırsatta yardımına koşuyor. Kimsenin hayaline sığmayan bir güçle donatılmış olsa da Karma, büyü becerisini nadiren yıkım için kullanıyor. Ne kadar güçlü olduğunu bildiğinden bu sınırsız gücün hem kendisi hem de her şeyden çok değer verdiği ülkesi için ağır sonuçlar doğuracağını biliyor.

Bilgelik Ateşi Karma Oynanış Biçimi

Güçlenen Ateş, Karma'nın pasif yeteneğidir. Şampiyon yeteneklerinden biriyle bir rakip şampiyona her hasar verdiğinde skillerinin bekleme süresi azalır.

Klavyenizden Q ile aktif hale gelen yetenek İçindeki Alev, şampiyonun ateşlediği enerji ışını, rakibe temas ettiğinde patlayarak, bölgedeki rakiplerin büyü hasarı almasına neden olur. Ayrıca 1,5 saniyeliğine %25 yavaşlamasına yol açar. Skill ilave büyü hasarı verir. Çarpma alanında ya da azami menzile ulaştığında ise rakiplerini yavaşlatır.

Klavyenizden W ile aktif hale gelen yetenek Değişmez Karar, bağladığı hedef rakip şampiyonun ve ya canavarların açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca 2 saniye boyunca büyü hasarı verir.

Klavyenizden E ile aktif hale gelen yetenek Esin, Karma bir kalkan oluşturur. Oluşan kalkan, hedef takım arkadaşına 1.5 saniyeliğine hareket hızı verir. 4 saniyeliğine hasarı emer.

Son olarak klavyenizden R ile aktif hale gelen yetenek Mantra, şampiyon 8 saniye içinde kullanacağı bir sonraki yeteneğini güçlendirerek ilave etki kazanır. Ardında bir alev çemberi bırakarak, rakipleri büyük miktarda yavaşlatır. Kısa bir süre sonra hasar verir. Eksik can değerinin %20'si kadar miktarda iyileştirir. Bağ kopmazsa, tekrar aynı miktarda iyileşir. Karma’nın hedefinin çevresindeki dost şampiyonları korur. Ayrıca hareket hızı elde eder.

Bilgelik Ateşi Karma S11 Rün Dizilimi

Oldukça güçlü bir destek karakteri olan Karma şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Sihirli Yıldız

Mana Akışı Yüzüğü

Mutlak Odak

Kızart

İlham

Mükemmel Zamanlama

Peksimet Teslimatı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Bilgelik Ateşi Karma S11 Yetenek Skilleri

Yetenekleri ile dostlarını ayakta turan Karma şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

İçindeki Alev: 1- 4- 5- 7- 9

Değişmez Karar: 3- 14- 15- 17- 18

Esin: 2- 8- 10- 12- 13

Mantra: 6- 11- 16

Bilgelik Ateşi Karma S11 Counter Pickler

Karma sağlam bir destek şampiyonunu olsa da zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Xerath

Talon

Nami

Malzahar

Veigar

Bilgelik Ateşi Karma Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Bitkinlik: Rakip şampiyonu bitkin düşürerek, 2,5 saniye kadar hareket hızını da azaltır. Bu süre de ise rakibin verdiği hasarın %40'ı düşer.

Hevesli Totemtaşı

Sihirbaz Pabuçları

Akan Su Asası

Shurelya'nın Savaş Şarkısı

Kızgın Buhurdanlık

Dinçleştirici Aytaşı

Bilgelik Ateşi Karma Kostümleri

Şıklığından ödün vermeyen ve en çok Geleneksel Kostümün yakıştırıldığı Karma şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Güneş Tanrıçası Kostümü

Sakura Kostümü

Geleneksel Kostümü

Lotus Çiçeği Kostümü

Gardiyan Kostümü

Yenilmez Kostümü