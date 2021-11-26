Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası yarın başlayacak

Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası yarın Rusya'nın Ufa kentinde yapılacak. Yapılan kura çekiminde, Türkiye ilk tur maçında Rusya ile eşleşti.

16 ülkenin mücadele edeceği Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli takım şu isimlerle tatamide yer alacak:

Kadınlar: 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kiloda Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kiloda Kayra Sayit ve Kübranur Esir;

Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kiloda Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kiloda Mert Şişmanlar.