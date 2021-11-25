Karma Judo Milli Takımı Rusya’ya gitti

Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası’na katılacak Milli takımımız, hava yoluyla Rusya’nın Ufa kentine gitti.

17 ülkeden 65 kadın ve 72 erkek judokanın mücadele edeceği karma takımlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek.

Milli takımda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kiloda Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kiloda Kayra Sayit ve Kübranur Esir;

Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kiloda Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kiloda Mert Şişmanlar.

DHA