Karius: Savunma performansımız sevindirici

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Kayserispor ile sahasında oynadıkları ve 4-1'lik skorla kazandıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

02 Aralık 2019, Pazartesi 22:21 Son Güncelleme:
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Karius: Savunma performansımız sevindirici

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Vodafone Park'ta kapandı. Ligde son 4 maçını kazanarak zirve yürüyüşüne başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4 golle kazandı ve sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş kabus gibi başlayan sezonda deyim yerindeyse yeniden dirildi ve aldığı kritik 3 puanla zirve yarışının en büyük ortaklarından oldu. Puanını 24 yapan Beşiktaş, ezeli rakiplerini de geride bırakarak ligde 3. sıraya yerleşti.

Mücadelenin ardından Karius önemli açıklamalarda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. 

İşte Alman kalecinin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Savunma performansımız sevindirici. Gereksiz bir duran top verdik, konsantrasyon kaybından gol yedik. Önümüzdeki maçta gol yemeden devam etmeye çalışacağız."

"Kariyerimdeki 8 yılda neler değişti dersek, saçlarım diyebilirim. Birçok farklı ülkede çok büyük deneyimler elde ettim. Umarım 8 yıl daha bunu devam ettirebilirim."

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