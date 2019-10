Karius: Herkes inandı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte tecrübeli eldivenin maç sonu açıklamaları:

Herkes inandı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Takım gibi oynadık. Her şeyi birlikte yaptık. Her zaman böyle olmalı. Bugünden itibaren çok iyi, yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.

Gelecek sezona dair ne olur, ne biter bilemiyorum. Kulüp isterse, ben istersem kalabilirim. Bu karar için yeteri kadar zaman var. Burada mutluyum, takım iyi. Bunları konuşmak için erken. Oyumu tüm takıma veriyorum. Zor günler geçirdik, bu akşam herkes mutlu uyuyabilir.