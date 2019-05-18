Karius: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla üçüncülük şansını son haftaya taşırken, Beşiktaş ise üçüncülüğü garantileme fırsatını tepti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Karius, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Karius'un maç sonu açıklamaları:

"İlk yarı oyunda değildik, bunu kabul etmemiz lazım. İlk yarının son 10 dakikasında toparlandık. Trabzonspor işimizi zorlaştırdı. İkinci yarı toparlandık, golü bulduk ama arkasından hemen golü yedik. Sonuç olarak kaybettik."

"Bu bir takım oyunu. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Belki bir kurtarış daha yapsaydım, buradan 1 puan alabilirdim. Bir maç daha kaldı. Sonra tatil ve sezon hazırlıkları için geri döneceğiz. Beşiktaş'ta gelecek sene de devam edeceğimi düşünüyorum."















