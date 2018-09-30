Karius geçit vermedi

Beşiktaş bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında rakiplerine geçit vermedi.

30 Eylül 2018, Pazar 09:17
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Geride kalan 6 haftada 8 gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman eldiven Loris Karius, Kayserispor karşısında kalesini kapatmayı başardı.

(Milliyet)

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