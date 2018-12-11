Karius eski günlerine dönüyor!

Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Ligi’nin devlerinden olan Liverpool’dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, eski günlerine geri döndü. Siyah-Beyazlılar’ın formasını giymeye başladıktan sonra ilk maçlarda çok iyi performanslar gösteren Karius, daha sonra yediği hatalı gollerle gündeme gelmişti. Eleştiri oklarını üzerine çeken ve gece yaşantısı nedeniyle yönetimden uyarı alan Alman kaleci, sonunda kendisine çeki düzen vermeyi başardı. Son olarak ligde golsüz berabere kalınan Alanyaspor deplasmanında takımının yıldızı olan 25 yaşındaki kalecinin, ekstra idmanlarla performansını yukarı çekmeyi başardığı öğrenildi.

Mrmic’le çalışıyor

Antrenmanların yanı sıra kaleci antrenörü Marjan Mrmic’le özel olarak da çalışan Karius, hem yönetimin hem de teknik ekibin yeniden gözüne girdi. Hatırlanacağı gibi Karius’un sözleşmesinde 2 yıl sonunda 8 milyon Euro’ya (48.6 milyon TL) bonservisinin zorunlu olarak alınmasını sağlayan bir madde bulunuyor.