Karius: Bizim için kolay bir maç olmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u sakatlıktan dönen yıldızı Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 5 lig maçında 4. kez galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından maç içerisinde kritik kurtarışlara imza atan Karius, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karius'un maç sonu açıklamaları:

"Bizim için kolay bir maç olmadı, çok tehlikeli kontrataklar geliştirdiler. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarı daha iyiydik ama oyun geneli oldukça yakın gitti ve zor geçti. Önemli olan gol yemeden kazanmak ve üç puan almaktı, başardık."