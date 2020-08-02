Bir süredir sakatlığı sebebiyle Atalanta'da forma giyemeyen Josip Ilicic, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG eşleşmesi için sakatlığının geçmesini bekliyordu ancak Sloven oyuncunun forma giyememesinin altından bambaşka bir sebep çıktı.

İtalyan medyasındaki haberlerde, zamanı hala net olarak belirtilmese de, Ilicic'in ailesine sürpriz yapmak ve onlarla zaman geçirmek için Slovenya'ya gittiği ve orada eşini başka biriyle yakaladığı belirtildi. Bu haber gündeme bomba gibi düşerken, 32 yaşındaki oyuncunun depresyona girdiği ve futbolu bırakmak üzere olduğu belirtildi.

Yıldız oyuncunun "kişisel problemlerini çözmek için" cuma günü yeniden ülkesi Slovenya'ya gittiği belirtildi.

Öte yandan bu gece Serie A'nın son maçında Inter'e 2-0 kaybetmesine rağmen gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da maç sonu tüm takım Ilicic'e destek verdi.

Ilicic ve eşi...