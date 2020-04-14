Karın ağrısı, birçok nedene bağlı olarak genç yaşlı herkesin başına gelen rahatsızlıklardan biri. Karın ağrısı ile karşılaşan insanlar, çoğu kez doktora başvurmadan ağrıya katlanarak geçmesini beklemektedir. Karın ağrısı için etkili çözümleri merak ediyorsanız Karın ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Şiddetli karın ağrısı için çözümler ve karın ağrısını geçiren şeyler konu başlıklarını sizler için derledik. Göğüs ve kasık arasında, karın boşluğunda yer alan organlardan kaynaklı olarak görülen ağrılar karın ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Karın ağrıları hafif ya da şiddetli bir şekilde görülebilmektedir. Akut veya kronik karın ağrıları da karın ağrısı türlerindendir. Sindirim sorunlarının sebep olduğu karın ağrıları tıbbi müdahale olmaksızın kendiliğinden düzelebilmektedir. Şiddetli karın ağrılarında ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü bu ağrılar, organ yetmezliği gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Karın ağrısı ve nedenleri

Karın ağrısı, kramp şeklinde keskin bir şekilde ya da kolik şeklinde de görülebilen göğüs ve pelvis bölgesinde ortaya çıkan ağrılardır. Lokalize karın ağrıları ise belirli bir organdan kaynaklı karın ağrılarıdır. Lokalize kan ağrısının en yaygın sebebi ise mide ülseridir. Kramp şeklinde ortaya çıkan karın ağrısı kabızlık, ishal, gaz ya da şişkinlik ile ilişkili olabilmektedir. Kolit tarzında oluşan karın ağrısı, safra ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Bu ağrılar, ansızın çıkabilmekte ve şiddetli kas spazmı olarak hissedilebilirler.

Karnın farklı bölgelerinde bulunan ağrılar, o bölgede bulunan organlara ilişkin hastalıkların belirtisi olarak görülebilmektedir. Bağırsak bozuklukları, şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları, böbrek taşları, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadın ve erkek üreme organları hastalıkları, kadınlarda görülen adet sancıları, zona, bazı kan hastalıkları, kurşun gibi maddelerin zehirlenmeleri gibi hastalıklar sebebi ile karın ağrısı oluşabilmektedir. Karın boşluğunda bulunan organlar dışında kalp krizleri, akciğer iltihaplanmaları ve kaburga kırıkları karın ağrısına yol açabilmektedir.

Karın ağrısı, karın bölgesinde yaygın olarak görülüyorsa; nedenleri arasında crohn hastalığı, travmatik yaralanma, irritabl bağırsak sendromu, idrar yolu enfeksiyonu, apandisit, grip rahatsızlıkları bulunmaktadır. Alt karında görülen ağrılarda ise apandisit ile birlikte bağırsak tıkanıklığı ve dış gebelikten şüphelenilebilir. Üst karın bölgesinde görülen ağrılarda, safra kesesi taşları, kalp krizi, hepatit, zatürre hastalıklarından kaynaklı olup olmadığı araştırılmalıdır. Karın ağrısı şikayetinin altında farklı nedenler yatabileceği için bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanılmamalıdır.

Karın ağrısına ne iyi gelir?

Şiddetli karın ağrılarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hafif karın ağrılarında ise önerilen doğal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu doğal tedavi yöntemleri arasında bazı bitkisel tedavi yöntemlerinin karın ağrılarına iyi geldiği gözlemlenmekte olup bu yöntemler bazı uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları:

Ballı su yöntemi: Bal, bağırsak hareketlerini hızlandırıcı bir etki gösterir. Sindirim problemlerinden doğan karın ağrılarına iyi gelmektedir. Bal ve ılık su karışımı, bağırsak sistemini harekete geçirmekte ve karın ağrısının kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır. Uygulamada bir çorba kaşığı bal, bir bardak sıcak su ile iyice karıştırılır. Ballı ılık su, günde 2 kez gece yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra tüketilebilmektedir.

Papatya çayı yöntemi: Papatya çayı, sindirim sistemindeki kasları gevşetir. Böylece karın ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Kaynamış suyun içine 1-2 çay kaşığı kurutulan papatya atılır. 10-15 dakika demlemeye bırakılır. Demleme sonrasında papatya çayı süzülerek içilmelidir.

Keten tohumu yöntemi: Demir, magnezyum, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum ve vitaminler içeren keten tohumu ayrıca çok miktarda lifte yapısında ihtiva eder. Bu özellikleri ile kabızlık ve karın ağrısının önüne geçmektedir. Uygulaması ise bir yemek kaşığı keten tohumu bir bardak suyun içinde 2-3 saat bekletilir. Yatmadan önce içilmesi tavsiye edilmektedir.

Yoğurt: Sindirime faydalı ve içeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak astarını sağlıklı tutan besinlerin başında yoğurt gelmektedir. Yoğurdun karın ağrısına iyi geldiği ve karın ağrısının geçmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi karın ağrısını ve kabızlık kaynaklı şişkinliği önlemektedir.

Karın ağrısı nasıl geçer?

Hafif karın ağrıları, çoğu zaman kendiliğinden geçebilmektedir. Şiddetli ve dayanılamayacak derecede hissedilen karın ağrılarında vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Doktora başvurulması gereken durumlar; travma, göğüste ortaya çıkan basınç ya da ağrı, şiddetli ağrı, kalıcı bulantı, nefes darlığı, deride sararma, gözlerde sararma, karında şişlik belirtilerinin yaşandığı hallerdir.

Karın ağrısının tedavisi için ilk önce karın ağrısının nedeni muayene ve tetkikler ile doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Teşhis akabinde en doğru tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Reflü, enflamasyon ya da ülser ilaçla; enfeksiyonlar antibiyotiklerle, çeşitli yiyecek ve içeceklerin sebep olduğu karın ağrıları ise şahsi davranış değişiklikleri ile tedavi edilmektedir.

Fıtık ve apandisit gibi rahatsızlıklarda kan, dışkı ve idrar örnekleri tıbbi tedavi kapsamında alınmakta, gerekli görülmesi halinde endoskopi ve BT taraması gibi tanısal testler de yapılmaktadır. Bu testlerin sonucuna göre uzman doktorlar tarafından cerrahi müdahaleye karar verilebilmektedir.

Şiddetli karın ağrısı için çözümler ve karın ağrısını geçiren şeyler

Şiddetli karın ağrısı kolona kan akışının kesilmesi, safra kanalının tıkanması, mide kanaması, apandisit ve böbrek taşı sebebi ile acil ameliyat gerektiren durumların habercisi olabileceğinden gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.

Acil müdahale gerektiren ağrılar dışında kalan karın ağrılarının geçmesi için yapılabilecek şeyler şöyle listelenebilir:

- Bağırsak hareketlerini engellememek ve tuvalete çıkmak

- Karın ve ayaklara sıcak su torbası yerleştirmek

- Sıcak bir duş ve banyo yapmak

- Karına dairesel hareketler ile masaj yapmak

- Uyuyarak dinlenmek

- Kolay sindirilebilir yiyecekler yemek

- Asitli içeceklerden uzak durmak

- Esneme hareketleri yapmak