Süper Lig'de oynamış olan yabancı futbolcuların sayısı her geçen dönem artmaktadır. Süper Lig'de başarılı performans göstermiş olan yabancı futbolcular arasında Karim Hafez yer almaktadır. Karim Hafez hem mücadelesi hem de tekniği ile büyük kulüplerin de dikkatini çekmiş bir futbolcudur. Karim Hafez etkili şutları ve serbest vuruşları olan futbolculardan bir tanesidir. Süper Lig'de birçok kulüpte oynamış olan Karim Hafez süper ligi tanıyan bir futbolcudur.

Karim Hafez'in tam adı Kerim Ramazan Hafez'dir. Futbola henüz 10 yaşında iken başlamıştır. Karim Hafez kariyeri boyunca 150'den fazla resmi karşılaşmada görev almıştır. Aynı zamanda kendi ülkesinin milli takımında da oynayan bir milli futbolcudur. Karim Hafez 1.75 metre boyunda olan süper ligde oynadığı takımda 45 numaralı formayı giymektedir. Karim Hafez'in mevkisi ise sol bektir. Sol ayaklı bir futbolcudur.

Karim Hafez kimdir, nereli?

Karim Hfez Mısır'ın Buheyre şehrinde doğmuştur. Aslen Arap asıllı bir futbolcudur.

Karim Hafez kaç yaşında?

Karim Hafez 1996 doğumludur. 25 yaşındadır.

Karim Hafez Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig kariyerine 2018 yılında başlayan Karim Hafez'in süper lig kariyeri aşağıdaki gibidir;

- İstanbul Başakşehir

- Kasımpaşa

- Yeni Malatyaspor (Şu an devam etmektedir)

Karim Hafez'in maaşı ne kadar?

Karim Hafez'in Yeni Malatyaspor'dan almış olduğu yıllık maaşı 150 bin Euro’dur.

Karim Hafez'in Hayatı

Mısır'ın Buheyre şehrinde doğan Karim Hafez 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Arap asıllı olan Karim Hafez Müslüman bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren gelişim çağına kadar futbol oynamaya ilgi duymuş ve kendini bu yönde geliştirmeye karar vermiştir. Karim Hafez ilk olarak ülkesinin takımlarından olan El Ehli takımı ile antrenmanlara başlamış ve burada daha küçük yaşlarda altyapı kariyerine devam etmiştir.

Karim Hafez daha sonra yine ülkesinin takımlarından olan Wadi Degla takımı ile altyapı kariyerine başlamış ve burada kendini geliştirme fırsatı bularak 2013 yılında bu altyapıdan ayrılmıştır. Belçika ekiplerinden olan Lierse takımı Karim Hafez'i yerinden izlemiş ve sol ayaklı futbolcuyu beğenerek teklifte bulunmuştur. Karim Hafez bu noktadan itibaren Lierse kulübü ile sözleşme imzalayarak 2013 - 2014 yılları arasında Lierse kulübü altyapısı ile antrenmanlara devam etmiştir.

Karim Hafez ilk profesyonel hayatına 2014 yılında başlama şansı elde etmiştir. Lierse kulübü kendisine 4 yıllık bir teklifte bulunmuş ve oyuncu Lierse forması giymeye başlamıştır. Lierse'de henüz genç olduğu için Rum kesimi takımlarından olan Omonia ekibine kiralanmış ve belirli bir dönem burada futbbol hayatına devam etmiştir. 2015 - 2016 yılları arasında Omonia takımı ile kiralık olarak forma giyen Karim Hafez 29 resmi karşılaşmada forma giyme şansı elde etmiştir. Karim Hafez 2016 yılında yine kulübü Lierse tarafından Fransa'nın köklü kulüplerinden olan Lens takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Karim Hafez 2016 - 2017 yılları arasında Lens takımı ile profesyonel kariyerine kiralık olarak devam etmiş ve 23 maçta forma giymiştir.

Karim Hafez'İ beğenen Fransız kulübü Lens, oyuncuyu bir yıl daha kiralamak için kulübü ile anlaşmıştır. Lens ekibi ile 2017 - 2018 sezonu için tekrardan masaya oturan Karim Hafez 20 maçta forma giymiştir. Bu sezon da iki golü bulunmaktadır. Karim Hafez daha sonra Lierse ile sözleşme yenilemeyi reddetmiş ve daha önce altyapısında oynamış olduğu ülkesinin takımlarından Wadi Degla takımına transfer olmuştur. Wadi Degla'ya transfer olduktan sonra yolu ülkemizle kesişmiştir.

İstanbul Başakşehir ekibine kiralanan Karim Hafez Başakşehir'de hiç forma şansı bulamamıştır. 2019 - 2020 yıllarında ise Karim Hafez Kasımpaşa'ya kiralık olarak gönderilmiştir. Kasımpaşa forması ile ilk kez süper ligde forma giyen Karim Hafez 26 resmi karşılaşmada görev almıştır. Karim Hafez daha sonra yolu Yeni Malatyaspor ile kesişmiştir. 2020 yılından beridir Yeni Malatyaspor'un sol bekinde görev yapan Karim Hafez halen daha bu kulübün sözleşmeli futbolcusudur.

Karim Hafez'in Milli Takım Kariyeri

Karim Hafez ilk olarak milli takıma 2015 yılında davet edilmiştir. Mısır mili takımı ile 5 maça çıkmıştır.