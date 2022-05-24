İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Madrid ekibinin teklifini reddeden ve PSG ile sözleşme uzatan Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Benzema, Mbappe ile ilgili soru üzerine, "Küçük şeyler hakkında konuşmanın zamanı değil. Konuşmamayı tercih ederim. Kızgın değilim. Şampiyonlar Ligi finaline odaklandım. Başka şeyleri dinlemektense bunu yapmak daha iyi." sözlerini dile getirdi.

"Herkes gibi şaşırdım"

Mbappe'nin kararı sonrası ihanete uğrayıp uğramadığına yönelik soruya ise tecrübeli golcü, "İhanet mi? Neden? Herkesin başka şeylere odaklanması gerekiyor. Mbappe ve diğer oyuncuların beni aramaları için bir sebep yok. Her biri kendi geleceğine karar veriyor. Burada sakinim, Cumartesi günkü maça hazırlanıyorum. Şaşırdım mı? Herkes gibi şaşırdım. Ama o bir Paris oyuncusu ve Cumartesi günü maçımız var." şeklinde cevap verdi.

Tupac paylaşımı

Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatacağı haberinin resmiyet kazanmasının ardından sosyal medya hesabından 'Tupac' fotoğrafı paylaşması ile ilgili olarak ise Benzema, "Tupac fotoğrafı Mbappe'ye karşı değildi, Real Madrid'i sevdiğim için koydum. Bu bir ihanet hikayesi falan değil. Her 1,5 ayda bir favorim olan Tupac'ın fotoğraflarını koyuyorum. Madrid dünyanın en iyi kulübü ama bu bir mesaj değildi. Bunun bizim rozetimiz olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız gerektiğini belirtmek istedim." dedi.



