Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'de temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları kritik maçla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Jugador Cinco Estrellas Mahou ödülünün Eylül ayındaki sahibi olan dünyaca ünlü golcü; sırasıyla Real Mallorca, Galatasaray ve Barcelona ile karşılaşacakları kritik viraj öncesi şunları söyledi:

"Mallorca deplasmanının bizim için hiç kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak çünkü Galatasaray ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçı da yaklaşıyor. Sonuç olarak birbirinden zorlu üç rakiple karşılaşacağız. Ancak takım olarak gayet iyi durumdayız ve rakiplerimize karşı hazırız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler