Tarihinde geçen yıl ilk kez çıktığı Süper Lig’de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig’e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig’e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig’e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig’de, Cesar Grup Ümraniyespor’u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig’de mücadele edecek. Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tebrik gelirken, yıldız oyuncu Benzema da Dadaş'ın bu başarısını kutlayanlar arasında yer aldı.

Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe’yi etiketleyerek Mavi Beyazlı ekibin futbolcularının galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaşan Benzema, fotoğrafın üzerine de "şampiyon" notunu düştü..