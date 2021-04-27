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Karim Benzema, Raul Gonzalez'i yakaladı! Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu...

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Chelsea'ye attığı golle Raul Gonzalez ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.

27 Nisan 2021, Salı 23:43 Son Güncelleme:
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Karim Benzema, Raul Gonzalez'i yakaladı! Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'yi konuk eden Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema, gollerine devam ediyor. La Liga'da 21 gol atan 33 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. golünü ise Chelsea ağlarına bıraktı.

Takımına eşitliği getiren Benzema, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 71. golünü kaydetti ve tarihte en çok gol atan 4. oyuncu oldu.  Fransız yıldız, bir başka Real Madrid efsanesi Raul ile gol sayısını eşitledi.

Kariyerinin 71. Şampiyonlar Ligi golünü atan Karim Benzema, Raul'la birlikte turnuva tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi Cristiano Ronaldo. 134 golle zirvede yer alan Portekizli'yi, 120 golle Lionel Messi takip ediyor. 73 golü bulunan Robert Lewandowski ise 3. sırada.


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ÖZET | Real Madrid - Chelsea maç sonucu: 1-1


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