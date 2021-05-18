EURO 2020'de F Grubu'nda yer alan Fransa'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Didier Deschamps aday kadroya 26 futbolcu davet etti. En büyük sürpriz ise uzun süredir davet alamayan Karim Benzema oldu. Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena ile yaşadığı şantaj olayından sonra bir daha kadroya çağırmadığı Karim Benzema'yı Ekim 2015'ten bu yana ilk kez aday kadroya dahil etti.









Fransa'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

KALECİ: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

SAVUNMA: Leo Dubois, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, Jules Kounde, Raphael Varane, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Lucas Hernandez

ORTA SAHA: N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko

HÜCUM: Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Ousmane Dembele

Karim Benzema neden kadroya alınmıyordu?

5.5 yıl önce Fransız futbolcu Valbuena’nın seks kaseti olduğu gündeme gelmişti ve tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Benzema’nın kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti. Fransız basınına konuşan Valbuena, şantaj olayı sırasında Benzema ile aralarında bazı diyaloglar geçtiğini belirterek, "Benle konuşurken öfkeli bir tavrı yoktu ve doğrudan maddi yönde bir istekte bulunmadı ama sürekli birisiyle buluştuğumu tekrarladı" ifadesini kullanmıştı.

Bu olayların ardından iki futbolcuya da Fransa Milli Takımı'nın kapısı kapandı.

150 bin Euro istendiği öne sürülmüştü

Benzema'nın hoş olmayan bir tavır sergilediğini kaydeden Valbuena, "Beni sevdiği için elindeki video görüntüsünü herhangi bir karşılık beklemeden yok edecek kadar dürüst birisini tanımıyorum. İnsanlara aptal muamelesi yapamazsınız. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım ve bu olaydan sonra Benzema ile aramızdaki ilişki bozuldu" değerlendirmesini yapmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma, Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" konusunda yürütülüyor. Valbuena'ya özel hayatına ilişkin gizli çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro istendiği öne sürülmüştü.

Noel le Graet, 'Bir daha oynamaz' demişti

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Benzema'nın bir daha milli takımda oynayamayacağını vurgulayarak, "Benim için Benzema gerçekten iyi bir oyuncu. Onun yeteneklerini hiçbir zaman sorgulamadım. Pozisyonunun en iyi oyuncularından birisi ama Fransa macerası sona erdi" ifadelerini kullanmıştı.

Olivier Giroud için çarpıcı ifadeler kullandı

Öte yandan deneyimli golcü, 2020 yılında bir sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında bir diğer Fransız forvet Olivier Giroud için çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Giroud ile karşılaştırılamayacağını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Formula 1 ile Go-kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im. Onun kendi kariyeri var, istediği şeyleri yapıyor ve gollerini atıyor. Onun hakkında çok düşünmüyorum, o kendi yolunda ben kendi yolumdayım" şeklinde konuşmuştu.