Karesi’de satranç heyecanı başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2. Karesi 19 Mayıs Gençlik Haftası Elo Satranç Turnuvası, 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Son başvuru tarihi 12 Mayıs günü sona erecek olan turnuva Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde yapılacak.

Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip, 2021-2022 yılı vizesi yapılmış ve 2015 öncesi doğan ve 2199 ve altında ELO puanına sahip sporcular katılabilecek. Başvuruların www.balikesir.tsf.org.tr adresinde yapılacak olan turnuvada dereceye girenlerde ödüllendirilecek. Turnuvada 1. ye kupa-madalya ve bin 500 TL., 2. ye kupa-madalya ve bin 250 TL, 3. ye ise kupa-madalya ve bin TL ödül verilecek.

Karesi Belediyesi’nin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere önem verdiğini söyleyen Başkan Dinçer Orkan, genç sporcuları turnuvaya davet etti. Başkan Orkan, sporculara başarılar diledi.

İHA