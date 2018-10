‘Kardeşlik için Paslaş ve Paylaş’ Futbol Turnuvası Hatay’da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal uyum projesi kapsamında Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli gençler ile Türk gençlerinin birlikte sportif faaliyetlerle kaynaştırılması amacıyla düzenlen ‘Kardeşlik için Paslaş ve Paylaş’ futbol turnuvası 25 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.

17–28 Eylül 2018 tarihleri arasında Hatay’ın Arsuz ilçesi Uluçınar Gençlik Kampında gerçekleştirilen turnuvanın final maçı öncesi Süper Lig’de mücadele etmiş eski futbolcular Giray Kaçar, Bülent Akın, Mehmet Nas, Emrah Bozkurt ve Elyasa Süme’nin katılımıyla bir gösteri maçı yapıldı.

Süper Lig’de mücadele etmiş eski futbolcular, programa katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Daire Başkanları Sezai Zorba, Daire Başkanı Halil İbrahim Demir ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı’nın bulunduğu Şöhretler ile Bürokratların oluşturduğu takım, Suriyeli gençlerin oluşturduğu futbol takımı gösteri maçında karşı karşıya geldi.

‘Kardeşlik için Paslaş ve Paylaş’ sloganıyla gerçekleştirilen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi futbol turnuvası gösteri maçı kıyasıya mücadele sahne oldu. Dostluğun kazandığı maçın sonunda hep birlikte fotoğraf çektirildi. Taraftarlar, eski milli futbolculara yoğun ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Giray Kaçar: "Çok güzel anlamlı dostluk mesajları verildi"

Maçın ardından turnuva hakkında konuşan eski milli futbolcu Giray Kaçar, organizasyon çok güzel olduğunu ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Burada Suriyeli kardeşlerimiz ile birlikte Türk genç kardeşlerimizin karmasıyla bir maç gerçekleştirdik. Maç çok güzel geçti ve çok güzel anlamlı dostluk mesajları verildi. Türkiye’nin hemen hemen birçok ilinde bulunan çok güzel bir kamp yerlerinden bir tanesi de burada var. Genç arkadaşlarımızla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimizin geleceği gençlerimiz. Ne kadar onlara yatırım yaparsak o kadar ilerleyen günlerde bizi güzel günler bekliyor. Rasim başkanım bunları en iyi gerçekleştirenlerden bir tanesi, tekrar teşekkür ediyorum. Böyle projeler bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Elyasa: "Böyle projelerin her zaman olması gerekiyor"

Turnuvada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten eski futbolcu Elyasa Süme ise, “Böyle projelerin her zaman olması gerekiyor. Ülkemizden, büyüklerimizden Allah razı olsun. Gerçekten böyle bu konuda emek verip, gayretli olup bu şekilde bir tesis inşa etmek çok önemli. Çünkü bu kardeşlerimizin unutulmaması gerekiyor. Onlar da bu ülkenin çok önemli parçaları, gelecekleri. Bizim içinde çok önemli, bizler de onlar için buradayız. Bizim de burada az da olsa bir yardımımız dokunduysa ne mutlu bize. İnşallah bu şeklide bu projeler devam eder. Dediğim gibi bizim de ufak tefek katkımız olursa çok mutlu oluruz” dedi.

Emre Topoğlu: "Yılda 120 bin genci ücretsiz olarak bu kamplarda misafir ediyoruz"

Türk gençliğine sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, “Türkiye’de şu an farklı şehirlerinde 37 adet gençlik kampımızdan bir tanesi burası Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı. Yılda 120 bin genci ücretsiz olarak bu kamplarda misafir ediyoruz. Ama bugün çok daha özel bir amaç için buradayız. Bizim bakanlık ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz sosyal uyum ve gençlik katılımı projemiz kapsamında 17-28 Eylül tarihleri arasında yaptığımız turnuvanın bugün final müsabakaları için buraya geldik. Özel bir gündü. Türkiye’de 3,5 – 4 milyon Suriyeli misafirimiz var. Gerçekten medeni diye tabir ettiğimiz Avrupa’nın yapamadığını yapan bir ülkenin mensubuyuz. Bundan dolayı öncelikle bir Türk vatandaşı olmaktan dolayı çok gururlu olduğumu ifade edeyim. Bu kapsamda Suriyeli kardeşlerimizin kayıtlı nüfus oranı yüksek olan 25 ilde, sosyal uyum üzerine yürüttüğümüz projemiz var. Burada temel amacımız; ülkemizde misafir ettiğimiz bu kardeşlerimizin bizim gençlerimizle kaynaşmaları, topluma entegre olmaları. Artı kültür, sanat mesleki eğitim, spor bu alanda da gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bugün de kardeşlik kapsamında bir futbol turnuvası yaptık. Türk ve Suriyeli kardeşlerimiz karma takımlar oluşturdu. Bu bahsettiğim illerden gelen 24 takım burada maçlar yaptılar. Sağ olsun çok kıymetli futbolcularımız bugün buradaydı güzelde bir gösteri maçı yaptılar ve kazanan dostluk oldu. Geldiler burada kamp ortamında rahatladılar artı bu turnuva kapsamında hünerlerini sahada gösterdiler. Bizim sloganımız paslaş ve paylaş bu kapsamda da o birlikteliği ortaya çıkarmayı amaçladık. Hakikaten de çok güzel ve verimli oldu. İnşallah bu tarz organizasyonlar artarak devam edecek. Tabi bu kapsamda çalışan psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal çalışmacılarımız mevcut. Altyapı imkanlarını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle şu an Türkiye’de 81 ilde sayıları 285’i bulan gençlik merkezimiz var. Buralarda o gençlerimiz için koşturuyoruz. Çünkü bizim bir felsefemiz var. Diyoruz ki, herhangi bir gerekçeyle dokunamadığımız her bir gençten mesulüz. Biz şuna da inanıyoruz. Hakikaten bu ülkenin gençliğine sadece ülkemizin değil, dünyanın ihtiyacı var. Bakıyoruz nerede bir mazlum var, oraya elini uzatan hamdolsun bir ülkenin mensubuyuz. O yüzden bizde karınca kararınca bütün ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı..

Musa Sarı: "Ülkemiz, mazlumların yanına olduğunu her fırsatta gösteriyor"

Türkiye geneli 25 ilinde yaklaşık 500 Suriyeli futbolcunun katılımı ile güzel bir sosyal uyum projesine imza atıldığını belirten Arsuz ilçe Kaymakamı Musa Sarı, “Ülkemiz, devletimiz, mazlumların yanında olduğunu her fırsatta gösteriyor. Suriye mevzusunda da bütün dünyaya gösterildi. Bugün de ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimiz için düzenlenmiş olan çok güzel bir uyum projesine burada ev sahipliği yaptık. Sayın genel müdürümüz de geldiler, burada ünlü futbolcularımızdan oluşan bir karma takımla birlikte, sağ olsunlar bir destek maçı da yaptılar. Kendilerine de bürokratlarına da, destek veren futbolcularımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu proje ve turnuvayla sporun birleştirici gücünün ortaya çıktığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Hatay İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz ise şunları söyledi:

“Gençlerimiz burada 13 gün boyunca kamplarımızda kaldılar, spor yaptılar, birlikte beraber zaman geçirdiler ve bugün de sonlandı. Emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

17–28 Eylül 2018 tarihleri arasında Hatay’ın Arsuz ilçesi Uluçınar Gençlik Kampında, ‘Kardeşlik için Paslaş ve Paylaş’ sloganıyla gerçekleştirilen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi Futbol Turnuvası final maçında ise Sosyal Uyum Şanlıurfa Karması ile Kilis Karması karşı karşıya geldi.