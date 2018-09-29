Kardemir Karabükspor - Ümraniyespor maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1'inci Lig'de Kardemir Karabükspor sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
6'ncı dakikada Madinda’nın sol çaprazdan çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
45'inci dakikada Leandrinho'nun vuruşu kalecide kaldı.
49'uncu dakikada Leandrinho'nun yerden pasında topla buluşan Emircan topu ağlara gönderdi: 0-1.
76’ncı dakikada Leandrinho'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top direğe çarparak auta gitti. 87'nci dakikada Emircan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.
Maç Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Emin Yıldırım (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (xx) - Ali Kemal (x), Can (x), Sezer (x), Abdullah (x), Berk (x), Cihan (x), Melih (x) (Dk. 79 Arif x), Ahmet(xx), Batuhan (x) (Dk. 75 Fatih x), Yusuf (xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Oğuz (xx), Merthan (xx) (Dk. 45 Bahadır xx), Aaron (xx), Mücahit (xx), Andreas (xx), Timur (xx), Muhammed (xx) (Dk. 66 Tarık xx), Madinda (xx), Emircan (xxx), Leandrinho (xxx) (Dk. 84 Fuat)
GOL: Dk. 49 Emircan (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Ahmet, Can, Fatih (Kardemir Karabükspor) - Andreas, Timur (Ümraniyespor)