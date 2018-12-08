Kardemir Karabükspor - İstanbulspor: 1-1

21'inci dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf’un şutunda baraja çarpan top ağlara gitti: 1-0.
54’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Demirci’nin vuruşu defansın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Mustafa Aydın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cajic topu ağlara gönderdi: 1-1.
Maçta başka gol olmayınca kardemir Karabükspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
DHA