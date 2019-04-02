Kardemir Karabükspor - Adanaspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 yendi.

02 Nisan 2019, Salı 18:28
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Kardemir Karabükspor - Adanaspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Kardemir Karabükspor'u Kone'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu 

Hakemler: Turgut Doman xx, Ahmet Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx 

Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda Belen xx, Berkay Yılmaz x, Abdullah Sezgin x, Can Sıkılmaz xx, Oğuz Eken x (Melih Berat Aslan dk. 60 x), Cihan Aydın x, Berk x, Emre Eser xx, Toykan Topuz x, Ahmet Karadayı x (Batuhan dk. 73 x) 

Yedekler: Ferhat, Oğuzhan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Arif Bostancı 

Teknik Direktör: İlhan Özer 

Adanaspor: İrfan Can xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan x, Abdulkadir xx, Furkan x, Gökhan xx (Feczesin dk. 55 xx), Bagayoko x Bumba xx (Ahmet dk. 77 x), Kone xx (Eren dk. 88 ?) 

Yedekler: İhsan, Anıl, Goran, Doğanay 

Teknik Direktör: Eyüp Arın 

Gol: Kone (dk. 10) (Adanaspor) 

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