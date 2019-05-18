Kardemir Karabükspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 6
Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantepspor’a 6-1 mağlup oldu. Kırmızı-mavili ekip topladığı sıfır puan ile 1. lige veda ederken, Gazişehir Gaziantep ise play-off'u garantileyen taraf oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ara pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu. 0-1
10. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz’un Arif’e yaptığı faul sonrası orta hakem penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada topun başına geçen Arif Bostancı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1
13. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Poepon’ın röveşatasında topu ağlarla buluştu. 1-2
28. dakikada Erhan’ın ceza sahası içine gönderdiği ortasında Uğur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 1-3
55. dakikada Kenan’ın kullandığı korner atışından topa iyi yükselen Yalçın’ın vuruşunda kaleci Ferhat’tan dönen topu tamamlayan Segbefia’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-4
59. dakikada Gökhan’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kenan topu kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-5
75. dakikada gelişen atakta Del Valle’nin ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan topu ağlara gönderdi. 1-6