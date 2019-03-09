Kardemir Karabükspor: 0 - AFJET Afyonspor: 4

Maçtan dakikalar
4. dakikada Hüseyin’in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada Aykut Uluç’un soldan ortasında ters vuruş yapan Berkay topu kendi kalesine yolladı. 0-2
54. dakikada ceza sahasına giren Nazmi Doğancı’nın vuruşunda top kaleci Ferhat’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-3
59. dakikada Karabükspor’un atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
83. dakikada Arif’in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 0-4
İHA