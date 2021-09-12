Karbel Karaköprüspor-Orduspor 1967 maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2’inci haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Orduspor 1967'ye 1-1 berabere kaldı.
45'nci dakikada Fevzi’nin pasında kale önünde topla buluşan Halil, topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.
85’nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Metin uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 1-1.
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Ozan Bekar, Tahir Yalçın
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen - Fikret (Dk. 81 Batuhan), Doğaca (Dk. 89 Burak), Halil, Emre Aydın (Dk. 89 Mehmet Durgut), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet, Fevzi (Dk. 72 Fahri), Emre Yıldırım
ORDUSPOR 1967: Cantuğ - Ahmet Batuhan, Oğuz (Dk. 90 Volkan), Ufuk, Mustafa Bayhan (Dk. 66 Ahmet Üstün), Bilal, Eray, Metin, Cevatcan (Dk. 58 Arda), Ömercan (Dk. 77 Seçim), Tevfik (Dk. 77 Eren)
GOLLER: Dk. 45 Halil (Karbel Karaköprüspor) - Dk. 85 Metin (Orduspor 1967 Futbol)
SARI KARTLAR: Fikret, Batuhan, (Karbel Karaköprüspor) - Mustafa Bayhan, Oğuz, Eren, Seçim, (Orduspor 1967 Futbol)
DHA