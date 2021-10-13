Karbel Karaköprüspor-Çankaya FK maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 7’inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Halil Erdoğan, Feyzullah Çimen, Muhammed Mahmut Delimazı
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen- Fikret, Doğancan (Dk.70 Mehmet Durgut), Halil (Dk.78 Batuhan), Barış, Emre Aydın (Dk.78 Utku), Umut, Emre Karadağ (Dk.47 İsa), Abdurrahman, Ahmet Mumin, Emre Yıldırım
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin- Rahmi (Dk.88 Serhan), Kadir, Hüseyin (Dk.75 Berke), Salim (Dk.62 Berkay), Haydar, Hasan, Batuhan, Hacı, Salih (Dk.89 Ahmet), Murathan
SARI KARTLAR: Emre Karadağ, Emre Yıldırım, Ahmet Mumin (Karbel Karaköprüspor) - Haydar, Ahmet Yaviloğlu (Çankaya Futbol Kulübü)