Karbel Karaköprü Belediye Spor-Amasyaspor FK maç sonucu: 2-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 9’uncu hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında Amasyaspor Futbol Kulübü’nü 2-0 yendi.

7'inci dakikada Emre Yıldırım’ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammed Öztürk, topa sert bir vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

22’nci dakikada Fatih’in pasında kale önünde topu alan Halil Yılmaz, topa güzel bir kafa vuruşuyla filelere yolladı: 2-0.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Taner Tuncer, Emir Kılıçaslan, Gökhan Çoşar

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 69 Fevzi), Muhammed Raşit, Muhammed Öztürk (Dk. 54 Kubilay), Fatih (Dk. 81 Kemal Sabri), Halil Yılmaz (Dk. 81 Emirhan), Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Mücahit Emre Yıldırım

AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ: Onur - İsmail, Yahya (Dk. Furkan Karabatak), Furkan Güneş, Yusuf (Dk. 47 Can Morgül), Ahmet, Emre Işık (Dk. 49 Mehmet Can), Muhammed Can, Fevzi Can (Dk. 60 Serkan), Arif İşçi (Dk. 63 Talha), Arif Birsen

GOLLER: Dk. 7 Muhammed Öztürk, Dk. 22 Halil Yılmaz, (Karbel Karaköprü Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Serkan Açıkalın, (Amasyaspor Futbol Kulübü)