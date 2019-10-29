Karayolları - PTT maç sonucu: 2-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında PTT, Karayolları’nı 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay
Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyıldız, Gerasymova (Abbott, Gülçin Doğan, Merve Nezir, Elif Şahin)
PTT: Aslıhan Kılıç, Gergana, Janset Cemre Erkul, Maria, Ezgi Dağdelenler, Nasya (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Aysun Aygör)
Setler: 23-25, 25-20, 20-25, 25-19, 10-15
Süre: 137 Dakika (28, 32, 31, 27, 19)