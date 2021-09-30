Karayolları-Mert Grup Sigorta maç sonucu: 1-3

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu’ndan çıkma şansı kalmayan iki ekibin mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları’nı 3-1 yendi. Gruptaki 3. ve son maçında ilk galibiyetini alan Mert Grup Sigorta üçüncü olurken, Karayolları ise grupta dördüncü sırada yer aldı.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Zeliha Küçükkardaş, Ceren Karagöl)

Mert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Gonzalez, Paskova, Özge Nur Çetiner, Cansu Aydınoğulları (Alara Altundağ, Gizem Çerağ Düzeltir, Seda Menekşe, Merve Çepni, Defne Tokol, Selin Toy)

Setler: 25-14, 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 111 dakika (25, 27, 30, 29)