Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

09 Şubat 2020, Pazar 23:47 Son Güncelleme:
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Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Hande Korkut)

Setler: 25-23, 28-26, 25-14

Süre: 95 dakika (33, 40, 22)

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