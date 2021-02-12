Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 28. haftanın açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları’nı 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Duru Asalı)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Grothues (Pınar Atasever, Berra Eren, Christodoulou, Anthi, Pelin Özkılıççı)
Setler: 23-25, 19-25, 26-24, 21-25
Süre: 124 dakika (32, 26, 34, 32)