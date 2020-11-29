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Karayolları: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Karayolları, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

29 Kasım 2020, Pazar 14:31 Son Güncelleme:
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Karayolları: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Karayolları, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Karayolları: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Tolgacan Dinçer

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Seda Aslanyürek, Fatmanur Yılmaz, Hanife Nur Özaydınlı, Kübra Kegan)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Bade Keskin)

Setler: 25-15, 25-15, 25-9

Süre: 60 dakika (20, 23, 17)

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