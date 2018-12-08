Karayolları: 1 - THY: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde THY, deplasmanda Karayolları’nı 3-1 mağlup etti.

08 Aralık 2018, Cumartesi 19:27
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Karayolları: 1 - THY: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde THY, deplasmanda Karayolları’nı 3-1 mağlup etti.

Karayolları: 1 - THY: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erhan Alparslan

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Yasemin Özel)

THY: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Aneta, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Çor, Yağmur Mislina Kılıç, Su Zent, Nikolic)

Setler: 25-20, 18-25, 17-25, 19-25

Süre: 111 dakika (32, 25, 27, 27)


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