Karatede Yıldız Aras’tan 41 yaşında gelen başarı

Türkiye’de ve Avrupa’da karate sporunun efsane isimlerinden olan Yıldız Aras, 9 yıl sonra 41 yaşında döndüğü milli takımla Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Yıldız Aras, İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası’nda Kadın Kumite Milli Takımı kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu yetkilileri tarafından, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na "en yaşlı sporcu" olarak katılma hedefiyle 7 ay önce milli takıma çağırılan Aras, bir ilke de imza attı.

Dünya Karate Federasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre Aras, Avrupa karate şampiyonalarında madalya kazanan en yaşlı sporcu oldu.

Milli formayı 9 yıl sonra tekrar giyen 41 yaşındaki Aras, kariyerinde takım kategorisinde 15 yıl, bireysel anlamda da 10 yıl sonra bir Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazandı. Yıldız Aras, takım kategorisinde 2004 yılında Moskova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, bireysel olarak da 2009 yılında Zagreb’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyalar kazanmıştı.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu (1998, 2000, 2002, 2004, 2006) ve 10 Avrupa şampiyonluğu (7 bireysel, 3 takım) bulunan Aras, İspanya’da aldığı gümüş madalyanın ardından AA muhabirine verdiği demeçte, "10 yıl aradan sonra kürsüye çıkmak, bayrağımızı göndere çektirmek çok güzel bir duygu." dedi.

"Benim milli takıma dönüş sebebim aslında 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda şansımı deneyebilmek." ifadelerini kullanan Aras, "6-7 aydır milli takımlayım. İnşallah performansımda yükseliş olur. Olimpiyatlara en yaşlı sporcu olarak katılma şansımı denemek istiyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kumite Milli Takımı ile Avrupa ikinciliği elde eden tecrübeli sporcu, "Şu an sadece arkadaşlarıma layık olmaya çalışıyorum. Onlar zaten başarılı, şampiyon, madalya kazanan sporcular. 41 yaşında onların yanında oldum. Güzel bir duygu. Ancak benim amacım Avrupa veya dünya şampiyonaları değil." açıklamasında bulundu.

- "Zamanında çok başarı kazandım"

Dokuz yıl aradan sonra tekrar profesyonel spora dönmesi için yetkililerin uzun süre kendisini ikna etmeye çalıştığını anlatan Aras, şunları söyledi:

"Zamanında çok başarı kazandım. Sadece Avrupa Şampiyonası için kesinlikle dönüş yapmazdım. Ama olimpiyat farklı. Her sporcu bunu bilir. İçimizde kalan tek uhdedir. Olimpiyatlara katılmak için gerçekten çok çalışıyorum. İnşallah bu yolda herhangi bir kaza ve sakatlık olmazsa, işler güzel de giderse neden olmasın? Performansım yukarı doğru gidiyor ama şu an zirvede miyim yoksa daha yukarı çıkabilir miyim bunu süreç gösterecek."

Aras, hedefini gerçekleştirmek için her şeyi yapacağı ancak asla "ben" düşüncesinde olmayacağını vurgulayarak, "Asıl hedef ülkemizin olimpiyatlarda temsil edilmesi. Önemli olan ülkemize artı bir şeyler kazandırabilmek." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, daha önce AA’ya verdiği demeçte, Yıldız Aras için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yıldız, özellikle teknik direktör olarak benim ve federasyonumuzun proje sporcusudur. Onu ikna etmek için 1 ay uğraştım. Yıldız, ihtiyaçtan değil 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan dolayı Milli Takım’da. 2020’de 43 yaşında ve eğer olimpiyatlara katılırsa en yaşlı sporcu olacak. Eğer Yıldız başarırsa, olimpiyatlarda Türkiye ve karate konuşulacak. Bu ülkemiz için de bir reklam fırsatı."

AA