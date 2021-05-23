Karatede Türk rüzgarı

Ay-Yıldızlılar 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz elde etti. Şampiyonada 15 kategorinin 8'inde final ve 4'ünde üçüncülük şansı yakalayan Türkiye dün 7 final ve 3 üçüncülük için tatamiye çıktı. Dünkü müsabakalar sonunda Ay-Yıldızlılar'da Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş, Ali Sofuoğlu ve Eray Şamdan şampiyonluk sevinci yaşarken Dilara Bozan, Kumite Kadın Takımı gümüş ve Eda Eltemur de bronz madalya elde etti. Ali Sofuoğlu ülkemize katada ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Türk karatesinin efsane isimlerinden Serap Özçelik Arapoğlu da kariyerinin 5. Avrupa altınını boynuna taktı.