Türk karatesi, olimpiyatta fırtına estirmeye hazırlanıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak karatede kota alan Türk sporcular belli oldu. Dünya Karate Federasyonu, 2 Temmuz 2018’de başlayan Tokyo 2020 puanlamasının, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen iki turnuvanın ardından 18 Mart 2020 tarihinde tamamlandığını açıkladı. 32 sporcunun kota aldığı puanlama sonunda milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş Türkiye adına olimpiyat tarihinde kota alan ilk karateciler oldu. Ev sahibi Japonya’nın sekiz dalın tamamında katılım sağlayacağı göz önünde bulundurulunca, puanlama ile beş sporcusunu Tokyo 2020’ye gönderen Türkiye, bu alanda en başarılı ülke oldu.

Serap ve Uğur dünyanın 1 numarası

Tokyo 2020’ye kota alan isimler arasında yer alan Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş, dünya ve olimpik sıralamada ilk basamakta yer almayı başardı. Kumite 50 kiloda yarışan Serap dünya sıralamasında birinci olurken, olimpik sıkleti olan -55 kiloda da en yakın rakibinin yaklaşık iki bin puan önünde 11 bin 302 puan toplayarak Tokyo 2020 kotası aldı. Kumite 84 kiloda yarışan Uğur Aktaş, 10 bin 732 puanla dünya sıralamasının ilk basamağında yer alıyor. Milli karateci, olimpik sıkleti olan +75 kiloda 10 bin 372 puan toplayarak ilk sıradan Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. Böylece Türkiye 11 farklı branşta 58 sporcuyla kota almayı başardı.

‘Puanlamanın en başarılı ülkesiyiz’

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan: “32 sporcunun belli olduğu ilk etapta beş sporcumuz kota aldı. Ev sahibi Japonya’nın tüm kategorilerde yarışma hakkının olduğunu düşünürsek, puanlamanın en başarılı ülkesi biziz. Dünya sıralamasında ilk ikiye giren sporcuların doğrudan kota aldığı puanlamada bu sınır ilk 6 olarak belirlenseydi şayet, 8 dalın tamamında kota aldığımızı söylemekten büyük mutluluk duyacaktım. 21 turnuvaya katıldık. Neredeyse iki hafta bir farklı bir ülkede puan mücadelesi verdik. Ve günün sonunda beş sporcumuzun kota almasıyla büyük gurur yaşıyoruz.”