Karatede Özer’den gümüş, Gök’ten bronz

Şili’de devam eden Dünya Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda dün iki madalya kazandık.

21 Yaş Altı erkekler kumite 67 kilo finalinde Kazak rakibi Abılbasur Batyrgalı’ya son 18 saniyede verdiği puanlarla 2-0 yenilen Ömer Abdürrahim Özer dünya ikincisi oldu. Gümüş madalya kazanan Özer’e madalyasını Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan verdi.

Kumite 84 kilodaki temsilcimiz Samed Gök ise repesajda Portekizli Goncalo Freitas’ı 7-2, ardından da üçüncülük maçında Karadağlı rakibi Ilija Radonjic’i 3-1 ile geçip bronz kazandı.

Öte yandan organizasyonun yapıldığı başkent Santiago’da ulaşım zammı nedeniyle başlayan protestolar yüzünden milliler otel değiştirmek zorunda kaldı. 62 kişilik kafile olayların yoğun yaşandığı Plaza Baquedono bölgesinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Las Condes bölgesine geçti.