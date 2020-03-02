Karatede milliler madalyaları Mehmetçiğe adadı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için büyük önem arz eden ve kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig’in Salzburg etabı tamamlandı. 88 ülkeden 625 sporcunun mücadele ettiği turnuvayı genel klasmanda ilk sırada noktalayan ay-yıldız ekip, kazandığı madalyaları, İdlib’de şehit düşen askerlere adadı.

Erkek Kata Milli Takımı, bu sezon katıldığı ikinci turnuvasını da zirvede noktaladı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan ay-yıldızlı ekip, 25,2 puan alan İtalya’yı 26,6 puanla geride bıraktı ve altın madalyaya uzandı. Milliler, Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında da kupanın sahibi olmuştu.

Dünya ve olimpiyat puanlamasının bir numarası Uğur Aktaş, kumite 84 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Dünya şampiyonu rakibinin sakatlığı nedeniyle maça çıkmaması üzerine altın madalyanın sahibi olan milli karateci, teknik direktör Murat Delihasan ile asker selamı verdi.

Merve Çoban Tokyo’ya göz kırptı

Milli sporcu Merve Çoban, kadınlar kumite 61 kiloda zirvede yer aldı. Finalde Kanadalı Haya Jumaa ile karşılaşan milli karateci, son üç saniyede alınan karşılıklı puanlar ile 1-1 biten müsabakayı hakem kararıyla 3-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

990 puanı hanesine yazdıran Merve, kalan iki kota turnuvasından birinde podyumda yer aldığı takdirde puanlamadan kota alacak isimler arasında olacak.

Erkekler ferdi kata dalında elemelerin en yüksek puanını alarak finale gelen Ali Sofuoğlu, Japon Kazumasa Moto ile karşılaştı. Milli sporcu, 26,46 puana ulaşmasına karşın 27,48 puan alan rakibinin gerisinde kalarak Karate 1 Premier Lig’in Salzburg etabında ikincilikle yetindi.

Erkekler ferdi kata dalında tatamiye çıkan Emre Vefa Göktaş ile Enes Özdemir, bu sezon ikinci kez birbirlerine rakip oldu. Üçüncülük maçında Emre, 25,92 puan alarak, 25,66 puanlı Enes’in önünde madalyaya uzanan isim oldu. İkilinin Dubai’deki mücadelesinde ise kazanan genç sporcu Enes Özdemir olmuştu.

2020’ye üçte üç yaparak giren dünya ve olimpik sıralamanın bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu, Karate 1 Premier Lig’in Salzburg etabında bronz madalya kazandı. Kumite 50 kilo repesaj finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaşan milli karateci, 5-1’lik skorla sonuca gitti.

Eray Şamdan’dan asker selamı

Kumite 60 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota alma şansını sürdüren Eray Şamdan, bronz madalya için Rus sporcu Evgeny Plakhutin ile karşılaştı.

Rakibini 4-0 ile geçen milli karateci, bu sezon ikinci madalyasını Salzburg’da kazandı. Eray Şamdan, Rus sporcuyu mağlup ettiği mücadelenin ardından asker selamı vererek madalyasını İdlib şehitlerine adadı.

Kumite 75 kiloda sezona Şili’de elde ettiği bronz madalya ile giren Erman Eltemur da üçüncü etabı yapılan Karate 1 Premier Lig’de ilk madalyasını Salzburg’da kazandı.

AA