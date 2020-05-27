Karatede kota yarışı 2021’e uzatıldı

Olimpiyat oyunları 2021’e ertelenince WKF, aldığı yeni bir kararla olimpiyat kotaları için 2021’deki kota puanlamasının geçerli olacağını duyurdu. WKF’nin yeni kararı sonrası kota aldığı açıklanan Milli sporcuların Tokyo 2020’ye katılma mücadelesi 2021’de de devam edecek. Olimpiyata katılacak sporcularımız, 2021’in Mayıs kota puanı ve Haziran ayındaki eleme turnuvasıyla belli olacak. Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu (55 kg), Meltem Hocaoğlu Akyol (61 kg), Merve Çoban (61 kg), Ali Sofuoğlu (Kata) ve Uğur Aktaş’ın (+75) olimpiyatlar için kota almıştı.