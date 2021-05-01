Karatede Kata Milli Takımı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonda sabah seansında tatamiye çıkan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş’tan oluşan Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı, grubunda 26.26 puan toplayıp ilk sırayı alarak finale yükseldi. Milliler yarın finalde Avrupa Şampiyonu Fransa ile karşılaşacak. Öte yandan kadınlar katada Dilara Bozan da yarın bronz için tatamiye çıkacak. Turnuvada bugün erkekler kata, kadınlar takım kata, kadınlar kumite 61, 68, 68, erkekler kumite 84 ve 84 kilo müsabakaları yapılacak, finaller yarın gerçekleştirilecek.











