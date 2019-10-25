Karatede çifte şampiyonluk

Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde Müşerref Özdemir ve Ömer Faruk Yürür şampiyonluğa ulaştı.

Ümit Kızlar 47 kilo kumitede Özdemir, finalde Mısırlı Fatma Sorour’u 1-0 yenerek kariyerindeki ilk altın madalyasını kazandı. Erkekler kumite 63 kiloda ise Ömer Faruk Yürür, Letonyalı Arturs Stepanovs’u 6-0’la geçti, altın madalyayı kazandı.

Ümit erkekler Kumite 57 kiloda finale çıkan Enes Fatih Kurt, Polonyalı Dominik Dziuda’ya 3-1 kaybetti, gümüşte kaldı.

Takım halinde zirvede

Ümit bayanlar +54 kiloda Sudenur Aksoy, ümit erkekler +70’te ise Furkan Kadir Genç bronz madalya kazandılar.

Organizasyonun ikinci günü sonunda madalya mücadelesi yapılan 14 sıkletin 10’unda madalya alan Türkiye, 4’er altın ve gümüş ile 2 bronz kazandı, takım halinde ilk sırada yer aldı.