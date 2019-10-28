Karatede çifte madalya

Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda genç karatecilerimiz başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. 21 yaş altı erkek kumite müsabalarının yapıldığı dördüncü gün, beş karatecimiz tatamiye çıkarken kumite 67 kiloda Ömer Abdürrahim Özer gümüş, 84 kiloda da Samed Gök bronz madalya kazanmayı başardı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından madalya sayısını 12’ye çıkaran Milli Takım, dördüncü günü genel klasmanda Mısır’ın ardından ikinci olarak tamamladı.