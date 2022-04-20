Karate Türkiye Şampiyonası’nın açılış seremonisi yapıldı

Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi himayelerinde, Türkiye Karate Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu’nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 58 ilden 2 bin 571 sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten’in hayatını anlatan sinevizyon ve Sivas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı.

Ayhan: “Spor dostu bir şehiriz”

Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın spor dostu bir şehir olduğunu söyleyerek, “Sivas gençlik ve spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlimizde ulusal ve uluslararası müsabaka yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu turnuvada da bunu göstermiş olduk. İnşallah kazasız belasız bir şampiyona olur. Tüm sporcuların Sivas’tan güzel anılarla ayrılacağına inanıyorum. Her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Müsabakalarda centilmence mücadele ederek, müsabakalardan başarıyla ayrılmanızı temenni ediyorum. Şampiyonaya katılan sporcular başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bilgin: “Spor altyapımız çok iyi”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Sivas’a yakışır bir şekilde minikler ve yıldızlar karate şampiyonasını ilimizde gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda şehrimizde yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz. Biz gençlerimizi sporla buluşturmak adına büyük gayret gösteriyoruz. Fiziki altyapılarımız mükemmel bir noktada. Şehrimizde spor altyapısı noktasında iyi bir noktaya geldi. Böyle güzel organizasyonlar yaparak şehrimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Birçok şampiyonaya ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sivas karatesinde Oğuz Ökten Hocamızın emeği çok fazla, teşekkür ediyorum kendisine. Şampiyonada dereceye giren sporcuları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Uğuz: “Yoğun bir katılım var”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz, katılımcılara başarılar dileyerek, “Şampiyonaya çok yoğun bir katılımımız var. Şampiyonada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Minik ve yıldız sporcularımıza bu sporu öğreten ve bize seyir zevki yaşatan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bizim federasyon olarak yapacağımız daha çok şey var. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz, Sivas Valisi Salih Ayhan’a, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ve il protokolüne plaket takdim etti. Vali Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim etti.

İHA