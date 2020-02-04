Karate Nedir? Karate Öğrenebileceğiz Kurslar Ve Fiyatları

Uzakdoğu sporları her ülkeden birçok insanın ilgisini yüzyıllardır çekmiştir ve çekmeye de devam ediyor. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de Uzakdoğu sporlarını öğreten hocalar ve kurslar bulunuyor. Karate bu sporlar arasından en çok ilgiyi görendir.

Karate aslında bir savaş ve saldırı sanatı olmasına rağmen, zamanla yumuşatılarak ve sportif hale getirilmiştir. Her yaşta insan, karate sayesinde hem spor yapmış oluyorlar hem de kendilerini savunmayı öğreniyorlar.

Karate Nedir?

Savunma ve karşı saldırı hareketlerinin fiziksel yönleriyle gelişimini arayan Japon savaş sanatına karate denir. Çince “boş el” anlamına gelir. Okinawa adasında ortaya çıktığı rivayet edilmektedir. Orta çağ döneminin Budist rahipleri tarafından geliştirilmiştir. O yıllarda tapınaklara sürekli olarak saldırılar düzenleniyordu. Rahipler de ibadet mekânlarını ve kendilerini korumak için böyle bir yöntem geliştirmişlerdir.

Okinawa’lı Gichin Funakoshi, rahiplerin kullandığı karateyi biraz daha sadeleştirerek, tehlikesiz bir spor olma özelliği kazandırmıştır. Funakoshi, karate için “ilk saldıran olma” terimini kullanmıştır.

Karatenin Amacı Nedir?

Karatenin amacı bedenin, zihnin ve ruhun eğitilmesi sonucunda yapılan yanlışlardan arındırılıp, mükemmelleşme sağlamaktır. Güç ve sistematik çalışmayla vücudu etkili ve güçlü bir silah haline getirmektir.

Karatenin nihai amacı kazanmak ve dövüşçü yetiştirmek değildir. Çalışma ve eğitim sonucunda tecrübe kazanarak mükemmel bir karaktere sahip olmayı hedefler.

Karatenin Kapsadığı Alanlar Nelerdir?

Karate, halen ve doğal olarak ‘’kendini savunma’’ sporu olarak bilinse de; 20. yüzyılda hızla gelişip, yayıldı. Birçok alana yayılan karate, farklı kategorilerde de kabul edilmeye başlandı.

Spor Olarak Karate; 2020 olimpiyat oyunları Japonya’da düzenlenecek. Olimpiyat Komitesi, karatenin olimpiyat oyunlarına dâhil edilmesini oylayacak. Bu ihtimal bile karatenin spor olarak kabul edildiği fikrini destekliyor. Birçok ülkede Karate Federasyonu bulunuyor ve her yıl karate şampiyonaları düzenleniyor.

Kendini Savunma Olarak Karate;

Saldırıların ve şiddetin yoğun yaşandığı günümüzde insanların kendilerini savunmaları önemlidir. Çocuklar, genç kızlar, kadınlar ve yaşlılar herhangi bir saldırıya karşı savunmasızdırlar. Saldırılara karşı kendilerini savunmak da en doğal haklarıdır. Bu durumda “kendini savunma” fikri ve amacı karatede geçerli bir kategoridir.

Fiziksel Aktivite (Fitness) Olarak Karate; karatenin kendine özgü hareket ve teknikleri bulunuyor. Sistematik hareketleri yapmadan önce egzersizler ve vücut ısınmaları yapılıyor. Bu hareketlerin geneli zaten spor salonlarında kilo vermek veya sağlıklı vücuda sahip olmak için yapılıyor.

Karate sayesinde fazla kilolarınızdan kurtulmanın yanı sıra kendinizi savunmayı da öğrenmiş oluyorsunuz.

Yaşam Biçimi Olarak Karate; Rutin veya yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp, spor salonunda karate hareketleriyle kendinize terapi yapabilirsiniz. Karatenin felsefesi olan ruhu besleme, karakteri geliştirme ve dingin bir yaşam biçimi sizi farklı bir kişi yapabilir.

Meslek Olarak Karate; Birçok insan karate sayesinde geçimini sağlıyor. Karateyi bir meslek olarak görenler çoğunluktadır. Federasyon görevlisi, hakem, gözlemci, müfettiş, antrenör, masör, sensei (karate hocası), turnuva ve şampiyona düzenleyenler karate sayesinde para kazanıyorlar.

Karate Nereden Öğrenilir?

Karate öğrenmek için iki yolunuz bulunuyor.

Birincisi illerde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün açtığı karate kurslarına katılmaktır. Yaşınız 7-18 arasındaysa bu kurslara katılabilirsiniz.

İkincisi özel kurslardır. Siyah kuşak sahibi sensei (karate hocası) tarafından açılan bu kurslara her yaş grubundan insan katılabilir.

Karate Kurs Fiyatları

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin düzenlediği karate kursları ücretsizdir. Müdürlüğün internet sitesini takip ederseniz hangi dönemlerde kurs açıldığı bilgisini öğrenebilirsiniz.

Özel kurslardaysa karate öğrenmek ücretlidir. Kurs ücretleri aylık olarak ödeniyor. Kursun bulunduğu semt, il, ders süreleri, hocaların tecrübeleri, bireysel ders alınması ya da grup çalışmaları kurs ücretini etkiliyor.