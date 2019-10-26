Karate Milli Takımı güvenli bölgeye geçti

Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden 11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, gösterilerin gölgesinde sürerken Milli Takım kafilesi organizasyonun üçüncü günü otel değiştirdi. 62 kişilik kafile, gösterilerin en yoğun yaşandığı Plaza Baquedono yakınlarında bulunan Crown Plaza Otel’den, Las Condes bölgesindeki Intercontinental Otel’e geçti.

Şili hükümeti, Organizasyon Komitesi ve Dünya Karate Federasyonu’nun güvence vermesine rağmen 1 milyon kişinin katıldığı büyük gösterinin hemen öncesinde böyle bir karar aldıklarını belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “Bizim için sporcuların sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden Dünya Karate Federasyonu Başkanı ve üyeleri ile kafilelerin büyük bölümünün kaldığı merkez otelden, olaylara uzak bir otele geçtik. En büyük arzumuz hiç kimsenin burnu kanamadan şampiyonayı tamamlamak. Sporcularımızın son iki günde daha rahat olacağını ve tatamide istediklerini yapabileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

HASAN’DAN TALİHSİZ MAĞLUBİYET

Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası’nın üçüncü günü gençler kumite müsabakaları yapıldı. İlk iki günü dört altın, beş gümüş ve bir bronz madalya ile bitiren Türkiye, üçüncü günü madalyasız geçmesine rağmen genel klasman liderliğini sürdürdü.

Şampiyonanın üçüncü günü tatamiye çıkan 10 sporcudan sadece biri çeyrek finali yakalayabildi.

Genç erkekler kumite 76 kiloda ilk turda Sırp Dusan Jevtovic’i, ikini turda Slovak J. Cernicky’i 3-1 ve üçüncü turda Meksikalı J. Perez Cardenas’ı 2-1 mağlup eden Hasan Arslan çeyrek finalde Mısırlı M. Mansour ile karşılaştı. Son 30 saniyeye 4-0 geride giren Arslan, üst üste aldığı puanlarla beraberliği yakalamayı başardı. Ancak ilk puan avantajı rakibinde olduğu için Arslan yarı finalin uzağında kaldı.

21 YAŞALTI TATAMİYE ÇIKACAK

Şampiyonada dördüncü gün 21 yaşaltı kategorisinde sadece erkekler kumite mücadeleleri yapılacak ve günün sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

26 Ekim Cumartesi günü tatamiye çıkacak Türk karateciler şöyle:

Ömer Faruk Ateş – Kumite 60kg

Ömer Abdurrahim Özer – Kumite 67kg

Ali Eşsiz – Kumite 75kg

Samed Gök – Kumite 84kg

Bekir Kavak – Kumite +84kg

Şampiyonanın kapanış günü olan 27 Ekim Pazar günü ise 21 yaşaltı bayanlar kumite mücadeleleri ile takım kata müsabakaları yapılacak ve organizasyon sona erecek.