Silahsız mücadele sanatları içinde en bilinenler arasında yer almaktadır. Kelime anlamı olarak boş el manasını taşıyan karate, sonuna gelen do eki ise ruh anlamındadır. İnsanın yeteneklerini ortaya çıkaran bir sanat olarak da görülmektedir. Hindistan'ın kuzey doğusundan başlayan yolculuğu, Çinin güneyine uzanmıştır. Son olarak Japonya'ya ait olan Okinawa adasında son şeklini almıştır. İlk olarak silahsız mücadele olarak başlayan yolculuğu burada gelişerek branşlara ayrılmıştır.

Kuşak Sistemi

Karatede ulaşılan seviye kuşak ve renklerle sınıflandırılmaktadır. Beyaz kuşaktan başlayan sistemde en yüksek derece siyah renk kuşağa sahip olmaktır. Siyah kuşak sahibi olabilmek büyük bir deneyim gerektirir. Kuşak renkleri ayrıca iki aşamalı olmaktadır. İlk olarak derece ve renkler Kyu sistemi ile başlar. Bu sistemi tamamlayanlar Dan seviyesi ile derece almaya devam etmektedir.

Kuşak Renkleri

Karateye yeni başlayanlar Kyu sisteminde beyaz kuşak ile başlamaktadır. Beyaz kuşağı takip eden sarı, turuncu, yeşil, mavi ve kahverengi kuşaklar gelmektedir. Siyah kuşak ise kahverengiden sonra gelinecek en üst seviyedeki renk olmaktadır. Her kuşağın rengiyle birlikte temsil ettiği bir aşama ve özellik bulunur.

İlk renk olan beyaz, masumiyeti temsil ederken, ikinci aşama sarı renk ise kök salmayı temsil eder. Turuncu verimliliği, yeşil renk ise büyümeyi temsil eder. Mavi rengi taşıyan kuşak ise gelişmeyi simgelerken kahverengi kuşak artık tehlikeyi temsil eden renktir. Siyah kuşaktan sonra en iyi derece olarak kahverengi kuşak gelmektedir.

Kyu Dereceleri

Sistem iki ayrı derecelendirme ile işlemektedir. Yeni başlayan öğrenciler ilk sistem olan Kyu ile derece alırlar. Kyu dereceleri 8 seviyeden oluşur. 8. Kyu ile başlanır ve 1. Kyuya doğru ilerleme sağlanır. Her Kyu derecesi için 4 ay bekleme süresi bulunmaktadır. Bu süreden önce derece atlama gerçekleşmez. Aylık süre sonunda yapılan sınavı başarı ile geçmek gereklidir. Yapılan sınavın başarı ile geçilememesi durumunda ise bir aylık ek süre beklenmesi gerekmektedir.

Bu şekilde kahverengi kuşağa kadar 4 er ay süreyle renkler atlanarak ilerlenmektedir. Kahverengi kuşak ise kendi içinde üç ayrı seviyeyi barındırır. Her seviyenin arasında 4 ay süre koşulu burada da geçerlidir. Başarı sınavları şartı da aynı koşullarda işleyerek devam edilir. Kahverengi kuşağın tamamlanarak hak edilmesi için üç aşamanın da başarılı şekilde geçilmesi gerekmektedir. Seviye atlama işlemi bu şekilde gerçekleşmektedir. Ortalama süre olarak ise üç ila üç buçuk yılda tamamlanabilmektedir.

Dan Dereceleri

Kyu kuşak ve derecelerinin tamamlanmasından sonra ise ustalığı ifade eden dan seviyesine geçilmektedir. Dan seviyeleri 10 aşamadan oluşmaktadır. Sıralaması ise 1. Dan olarak başlar ve 10. dana kadar devam eder. Deneyimi temsil eder ve her Dan kendi seviyesi kadar bekleme süresi yaşamalıdır. Ustalığı ve olgunluğu temsil etmesi nedeniyle süre dolmadan Dan atlamak mümkün değildir. Ustalık kadar sabır ve deneyim gerektiren bir aşamadır. 10 aşamayı da başarı ile tamamlayarak en üst seviyeye gelinmektedir.

Dan dereceleri de bekleme süresi dışında sınavlarla belirlenmektedir. Siyah kuşakta 1. Dandan 2. Dana geçmek için bekleme süresi 2 yıl olmaktadır. Burada sürenin belirleyicisi Dan derecesi olmaktadır.

Bir savunma sanatı olarak kabul gören karate de olgunluğa, deneyime ve ustalığa büyük önem gösterilmektedir. Sadece beden gücü olarak değil, zihin ve konsantrasyonla bütünlük sağlayan bir güce ihtiyaç vardır. Seri hareketler, nefes, güç ve konsantrasyon birlikte kullanılmalıdır. Siyah kuşak sahibi olabilmek sabır ve çalışma gerektiren uzun bir yoldur. Bu yolda ilerlerken seviye atlama bekleme sürelerinde antrenmanlar bırakılmamalı, düzenli olarak devam edilmelidir. Bekleme süresinin sonunda konsantrasyon ve kondisyon gerektiren bir sınav olduğu unutulmamalıdır.



