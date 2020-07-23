Karate camiası İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul’da karate camiası ile bir araya geldi. Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Delihasan’a yönetim kurulu üyesi Mehmet Kör, federasyon sağlık kurulu üyesi Cenk Hilmi Kılıç, milli takım antrenörleri Levent Aydemir ve İbrahim Yazıcı ile milli takım eski teknik direktörlerinden Ercan İnce eşlik etti.

Kulüplerin daveti üzerine Kartal’daki bir otelde gerçekleşen toplantıya 40 kadar yönetici ve antrenör katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Esat Delihasan, göreve geldikleri günden bu yana Türk karatesinde her alanda başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Esat Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde risk alarak kulüplere maddi yardımda bulunduklarını belirterek, "Spor Genel Müdürlüğü’müzün bizim girişimimizden sonra başlattığı kulüplere yönelik destek çalışmasında da en aktif federasyonlardan birisiyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulüplerimizi desteklemek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.