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Karate 1 Premier Lig'de millilerden 5 final

Karate 1 Premier Lig’de ilk gün müsabakaları tamamlandı. İstanbul’da düzenlenen organizasyonda ilk gün müsabakaları sonunda Türk sporcular, 5 kategoride finale yükseldi.

13 Mart 2021, Cumartesi 00:17 Son Güncelleme:
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Karate 1 Premier Lig'de millilerden 5 final

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 80’e yakın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde Türk sporcular, 5 kategoride finale yükseldi.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen turnuvada Erkek Kata Milli Takımı, final oynama hakkı elde etti. Ayrıca Dilara Bozan, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Burak Uygur da adlarını finale yazdırdı.

İlk gün karşılaşmaları sonunda Erkek Kata B Milli Takımı’nın yanı sıra Türk sporcular Erman Eltemur ile Tuba Yenen ise bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Organizasyon 14 Mart Pazar günü sona erecek. (AA)

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