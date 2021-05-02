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Karate 1 Premier Lig’de Enes Özdemir finale yükseldi

Tokyo Olimpiyat kotasına puan veren Karate 1 Premier Lig’de Lizbon etabının ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale yükselirken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Uğur Aktaş ve Merve Çoban ise üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

02 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Karate 1 Premier Lig’de Enes Özdemir finale yükseldi

Genç karateci yarı final grubunda 26.4 puan alarak Japon Kazumasa Moto’nun önünde birinci oldu. Enes Özdemir bugün altın madalya için İsviçreli Yuki Ujihara ile mücadele edecek. Sporcularımız bugün final ve bronz madalya mücadelesi verecek.


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