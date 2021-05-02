Karate 1 Premier Lig’de Enes Özdemir finale yükseldi

Genç karateci yarı final grubunda 26.4 puan alarak Japon Kazumasa Moto’nun önünde birinci oldu. Enes Özdemir bugün altın madalya için İsviçreli Yuki Ujihara ile mücadele edecek. Sporcularımız bugün final ve bronz madalya mücadelesi verecek.



