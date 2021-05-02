Karate 1 Premier Lig’de Enes Özdemir finale yükseldi
Tokyo Olimpiyat kotasına puan veren Karate 1 Premier Lig’de Lizbon etabının ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale yükselirken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Uğur Aktaş ve Merve Çoban ise üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.
Genç karateci yarı final grubunda 26.4 puan alarak Japon Kazumasa Moto’nun önünde birinci oldu. Enes Özdemir bugün altın madalya için İsviçreli Yuki Ujihara ile mücadele edecek. Sporcularımız bugün final ve bronz madalya mücadelesi verecek.