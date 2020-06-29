Kasımpaşa, corona virüs pandemisi nedeniyle lige verilen aranın ardından başlayan Süper Lig'de üç hafta üç galibiyet almayı başardı. Fuat Çapa'nın ekibi böylece karantinadan sonra en iyi dönen takım oldu. Kasımpaşa'nın ardından Başakşehir ve Antalyaspor üç haftada 7'şer puan topladı

Kasımpaşa, lig yeniden başladığı dönemde Yeni Malatyaspor'u 2-1, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında ise 2-0 galip gelmeyi başardı. Kasımpaşa aynı zamanda pandemi öncesinden gelen yedi maçlık yenilmezlik serisine imza attı















